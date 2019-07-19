Günde 1 adet yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 mucize değişiklik

Günde 1 adet yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 mucize değişiklik

Antik çağlardan bu yana geleneksel tıpta kullanılan salatalık, düzenli olarak tüketildiğinde birçok sağlık sorununa derman oluyor.

Günde 1 adet yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 mucize değişiklik - Sayfa 1

Salatalık deyip geçmeyelim sevgili okur. Hepimizin mutfağında bulunan bu sebze, aslında gerçek bir şifacı!

Nörolojik hastalıklardan korunmayı sağlar

Salatalıkta bulunan fisetin, beyin sağlığını koruma noktasında etkili bir maddedir. Vücutta fosfor eksikliği bilişsel hastalık riskini artırabilir. Salatalık ise bol miktarda fosfor içerir. İşte bu sebeple salatalık tüketerek odaklanma sorununu azaltabilirsiniz.

18
Günde 1 adet yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 mucize değişiklik - Sayfa 2

Hızlıca kilo kaybedebilirsiniz

Salatalığın su içeriği yüksektir ve bu sayede hızlı doygunluğa ulaşmanıza yardımcı olur. Yağ içermez ve düşük kalorilidir. Bu nedenle diyet için mükemmel bir sebzedir.

28
Günde 1 adet yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 mucize değişiklik - Sayfa 3

Kanser riskini azaltır
Yapılan araştırmalar sonucunda salatalıkta flavonoid olan fisetin bulunmuştur. Bu flavonoid'in antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinin yanı sıra belirli kanser türleri için risk azaltma ile ilişkilendirilmiştir.

38
Günde 1 adet yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 mucize değişiklik - Sayfa 4

Sindirimi düzenler
Sindirime yardımcı olan lif bakımından zengindir. Aynı zamanda içinde bulunan vitaminler sindirim sisteminin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olur. Her gün bir adet yiyerek bağırsak hareketlerini düzenler

48