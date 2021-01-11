Güncel sıfır otomobil fiyatları listesi... 150 bin TL'nin altında saece 3 model kaldı!

Türkiye'de sıfır kilometre araç el fiyatları el yakmaya devam ediyor. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında araç kalmadı. 150 bin TL altında ise sadece 3 model var. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. İşte marka marka, model model Türkiye'de satılan otomobillerin güncel fiyatları...