Güncel sıfır otomobil fiyatları listesi... 150 bin TL'nin altında saece 3 model kaldı!
Araç almayı planlayanlar için 11 0cak 2021 itibarıyla ülkemizde satışı bulunan 'güncel sıfır km otomobil fiyatları' listesi derledik.. 100 bin liranın altında araç yok, 150 bin TL altında şu an 3 model var...
Türkiye'de sıfır kilometre araç el fiyatları el yakmaya devam ediyor. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında araç kalmadı. 150 bin TL altında ise sadece 3 model var. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. İşte marka marka, model model Türkiye'de satılan otomobillerin güncel fiyatları...
Hatırlatma: Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir
CİTROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 296.500 TL