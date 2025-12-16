Günay Museyeva eski eşi Tolga Karel'e seslendi! "Bir kere insanlık adına bişey yapar belki"
Manken Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel ile ilgili sessizliğini bozdu. İlk çocukları Cihangir konusunda yaşananlara tepki gösteren Musayeva, katıldığı bir programda Karel’e çok konuşulacak sözlerle seslendi.
Yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatan Günay Musayeva, oğlunun babası tarafından görmezden gelinmesinin kendisini ve Cihangir’i derinden etkilediğini ifade etti. Musayeva, Tolga Karel’e defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak hiçbir geri dönüş alamadığını, bu nedenle Cihangir’in babasının hayatta olmadığını bile düşündüğünü söyledi. Musayeva, Cihangir’in sağlık sorunları yaşadığı bir dönemde en büyük hayalinin Disneyland’a gitmek olduğunu dile getirdi. Bu hayali gerçekleştirmek için yurt dışına çıkış izni gerektiğini belirten Musayeva, Tolga Karel’den gerekli imzayı alamadığı için oğlunun isteğini yerine getiremediğini anlattı.
Ünlü isim programda şu ifadeleri kullandı:
“Cihangir hastalandı ve bazı sağlık problemleri ortaya çıktı. İngiltere’de önemli bir doktordan randevu aldım. Babasına yazdım, sadece sağlık için izin belgesi göndermesini istedim. Yaklaşık 5 yıldır hayali Disneyland’a gitmek. Bunu anlattık, çocuğun kendi sesiyle mesaj göndermesini sağladım. ‘Lütfen’ dedi. Belki doğum gününde yumuşar diye düşündüm. Ama yine cevap alamadık.”
Musayeva, hiçbir zaman Tolga Karel’den maddi ya da manevi bir beklenti içinde olmadıklarını özellikle vurguladı. “Biz bu durumu kabullendik, Cihangir’le birlikte aştık” diyen Musayeva, Karel’in sosyal medyada dört çocuğunu ön plana çıkardığını ancak Cihangir’i adeta yok saydığını öne sürdü.
“Şu an dört çocuğu olduğunu gösteriyor. Beşinci çocuğunu gözden çıkarmış gibi davranıyor” sözleriyle kırgınlığını dile getiren Musayeva, yaşananların bir çocuk için çok ağır olduğunu söyledi. Anne olarak yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Musayeva, çağrısını şu sözlerle sürdürdü: