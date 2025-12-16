Günay Museyeva eski eşi Tolga Karel'e seslendi! "Bir kere insanlık adına bişey yapar belki"

Yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatan Günay Musayeva, oğlunun babası tarafından görmezden gelinmesinin kendisini ve Cihangir’i derinden etkilediğini ifade etti. Musayeva, Tolga Karel’e defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak hiçbir geri dönüş alamadığını, bu nedenle Cihangir’in babasının hayatta olmadığını bile düşündüğünü söyledi. Musayeva, Cihangir’in sağlık sorunları yaşadığı bir dönemde en büyük hayalinin Disneyland’a gitmek olduğunu dile getirdi. Bu hayali gerçekleştirmek için yurt dışına çıkış izni gerektiğini belirten Musayeva, Tolga Karel’den gerekli imzayı alamadığı için oğlunun isteğini yerine getiremediğini anlattı.