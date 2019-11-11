Günay Musayeva sokak ortasında mayo ile gezdi Tolga Karel'in eski eşi 'yok artık' dedirtti
Geçtiğimiz günlerde sevgilisini bıçakladığı haberleri ile gündeme gelen Günay Musayeva'nın New York sokaklarında mayolu pozları görenleri şaşkına uğrattı.
Azeri asıllı Türk model ve oyuncu Günay Musayeva, uzun bir aradan sonra magazin gündemine bomba gibi oturacak pozlarıyla adını duyurdu. Musayeva, hafta sonu trafiğin en yoğun olduğu saatlerde New York caddelerinde üstünde sadece mayosu ile dolaştı.
Kalabalığa aldırış etmeden mayosuyla poz veren Günay Musayeva, etraftakilerin şaşkın bakışları arasında fotoğraf çekimini tamamladı. Musayeva'nın, Rufat İsmayil'in yeni koleksiyonu için bu pozları verdiği öğrenildi.
Ayrıca New York caddelerinde mayosuyla yürüyen Musayeva'yı görenler, yanına gelip fotoğraf çektirdi.
Tolga Karel'in eski eşi: Şu sıralar yurt dışında tır şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel ile 2011 yılında evlenmiş 2015 yılında boşanmıştı. Çiftin, Cihangir Can adında bir çocukları da doğmuştu.