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Gün yüzüne çıkarılıyor! Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı

Gün yüzüne çıkarılıyor! Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki Kırk Mağaralarda yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.

Gün yüzüne çıkarılıyor! Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı

Pazarcık ilçesi Bağdınısağır Mahallesi'nde 240 dönümlük alandaki Kırk Mağaralarda Roma döneminde kayaların oyularak yapıldığı mezarlar bulunuyor.

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Gün yüzüne çıkarılıyor! Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ilk arkeolojik kazıları geçen yıl başlatılan ve dönemin yöneticileri, aristokratları, din adamları ile zenginleri için yapılan kaya mezarlarının 6'sı gün yüzüne çıkarıldı.

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Gün yüzüne çıkarılıyor! Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı

Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, bu yıl da 6 veya 7 mezar açmayı planladıklarını söyledi.

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Gün yüzüne çıkarılıyor! Kahramanmaraş'ta mağaranın içini görenler şaştı kaldı

Safinaz Acıpayam, 40 mezarın varlığının rivayet edilesinden dolayı bölgenin 'Kırk Mağaralar' ismiyle anıldığını, ancak yapılan çalışmalarda bölgede 40'tan fazla mezar varlığını tespit ettiklerini kaydetti.

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