Gün gün koronavirüs belirtileri! Üçüncü gün corona birden vuruyor
Corona virüs (Covid-19) belirtileri arasında öksürük ve ateş en önemlisi. Burnunuz akmasa bile bu corona belirtileri varsa dikkat etmelisiniz. Peki hangi gün hangi belirtiyi gösteriyor. Koronavirüs belirtilerini Hacettepe Tıp açıkladı.
Dünyanın başına illet olan koronavirüs vakaları ülkemizde de giderek artıyor. Her geçen gün ölü sayısı artıyor. Vatandaşlar ise tedirgin. Peki koronavirüs belirtileri neler, koronavirüs olan birinde gün gün nasıl belirtiler olabilir?
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Boğazda hafif bir ağrı ile başlayan koronavirüs vüduna girdiğinde özellikle 3 gün şiddetli ağrı ile kendini gösterir diyen Hacettepe Üniversitesi ise Corona Virüs belirtilerini gün gün şöyle anlatıyor:
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1-3 Gün
*Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar
*Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
*Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir
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4. Gün
*Boğaz ağrısı şiddetlenir ve ses boğuklaşır.
*Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
*Hafif baş ağrı ile birlikte ishal başlar.
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