Gün gün koronavirüs belirtileri 3. güne dikkat birden vuruyor
Dünyayı etkisi altına kalan ve pandemi olarak ilan edilen koronavirüs illeti Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde vaka sayıları ve ölümler giderek artıyor. Peki koronavirüs belirtileri neler, koronavirüse yakalanandığı bilmeyen birinde gün gün nasıl belirtiler ortya çıkar? İşte merak edilenler...
Dünyanın başına illet olan koronavirüs vakaları ülkemizde de giderek artıyor. Her geçen gün ölü sayısı artıyor. Vatandaşlar ise tedirgin. Peki koronavirüs belirtileri neler, koronavirüs olan birinde gün gün nasıl belirtiler olabilir?
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Boğazda hafif bir ağrı ile başlayan koronavirüs vüduna girdiğinde özellikle 3 gün şiddetli ağrı ile kendini gösterir diyen Hacettepe Üniversitesi ise Corona Virüs belirtilerini gün gün şöyle anlatıyor:
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1-3 Gün
*Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar
*Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
*Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir
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4. Gün
*Boğaz ağrısı şiddetlenir ve ses boğuklaşır.
*Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
*Hafif baş ağrı ile birlikte ishal başlar.
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