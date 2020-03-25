Gün gün koronavirüs belirtileri 3. güne dikkat birden vuruyor

Dünyanın başına illet olan koronavirüs vakaları ülkemizde de giderek artıyor. Her geçen gün ölü sayısı artıyor. Vatandaşlar ise tedirgin. Peki koronavirüs belirtileri neler, koronavirüs olan birinde gün gün nasıl belirtiler olabilir?