Gümüşsuyu Halı, International Carpet and Flooring Expo 2026'daki yerini aldı

Gümüşsuyu Halı, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen International Carpet and Flooring Expo 2026'da tasarımlarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayıp 9 Ocak'a kadar devam edecek olan International Carpet and Flooring Expo 2026, halı ve zemin döşemesi sektöründeki son yeniliklerin ve trendlerin sergilendiği kapsamlı bir organizasyon olarak, sektördeki büyük firmaları bir araya getiriyor.

Gümüşsuyu Halı, 'Gümüşsuyu Havası Bambaşka!' sloganıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Gümüşsuyu Halı standını ziyaret eden katılımcılar, her tarza ve ihtiyaca uygun halı çeşitlerini yakından görme ve deneme fırsatı bulacak.

2025 itibarıyla ihracatta yüzde 13'lük büyüme

Hem metrekare hem de ciro bazında kayda değer bir büyüme performansı sergileyerek yılı başarıyla kapatan Gümüşsuyu Halı, ciroda bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 büyüme gerçekleştirerek, istikrarlı yükselişini sürdürdü. Uluslararası pazarlardaki güçlü performansını da devam ettiren şirket, 2025 itibarıyla ihracatta yüzde 13'lük büyüme oranına ulaşarak Türkiye'yi küresel arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Ürün ve tasarım odağını, kurumsal sorumluluk yaklaşımıyla bütünleştiren şirket, Türkiye halı sektöründe Küresel Raporlama Girişimi (GRI) uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamıştı.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında hayata geçirdiği uygulamalarla öne çıkan marka, sürdürülebilirliği uzun vadeli büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde ise elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını kendi üretimiyle karşılar hale gelerek çevresel sorumluluk konusundaki kararlılığını somut adımlarla ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran, International Carpet and Flooring Expo'nun kendileri için hem trendleri takip etmek hem de müşterilerine kaliteli ve yenilikçi ürünlerini sunmak adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Baran, 'Tüm ziyaretçilerimizi, eşsiz tasarımlarımızı deneyimlemeleri ve uzman ekiplerimizden ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almaları için standımıza bekliyoruz.' ifadesini kullandı.