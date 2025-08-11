Gümüşhane'nin saklı cenneti' deniyor görenler hayran kalıyor

BIST 11.081
Gümüşhane sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı mevkisinde yer alan ve "saklı cennet" olarak nitelendirilen Çakırgöl, doğa tutkunlarına eşsiz güzellik sunuyor.

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, halk arasında "göze" olarak bilinen 8 küçük su kaynağıyla beslenen Çakırgöl'e, sis altında 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa tutkunları, Taşköprü Yaylası'ndan başlattıkları yürüyüş parkurunda, Sarıtaş, Arnastal, Sıçanyurdu, Kürtdere ve Divane yaylarını geçerek mor, beyaz ve sarı çiçekler eşliğinde Çakırgöl'e ulaştı.

Göl kenarında piknik yapan doğa tutkunları, ayrıca 3 bin 50 metre yükseklikte Çakırgöl Dağı'na tırmandı.

Kulüp üyelerinden Ömer Faruk Şahin, AA muhabirine, ilk defa dağ yürüyüşüne katıldığını, keyifli bir deneyim yaşadığını söyledi.

