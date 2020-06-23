Gümüşhane'de türkü dinletilerek yetiştirilen çileklere yoğun talep siparişlere yetişemiyor

Gümüşhane'de türkü dinletilerek yetiştirilen çileklere yoğun talep siparişlere yetişemiyor
Dağlık ve engebeli arazisiyle bilinen Gümüşhane ilimizde bir çilek yetiştiriliyor ki diğerlerinden çok farklı... Devlet desteğiyle kurduğu bahçesinde, çilekleri türkü dinleterek yetiştiren çiftçi, taleplere yetişemiyor.
GÜMÜŞHANE’de denizden bin 432 metre yüksekte çilek yetiştiren ve yoğun ilgi nedeniyle taleplere yetişemeyen üretici haftanın 7 günü çileklerine türkü dinletiyor. Devlet desteğiyle kurduğu bahçesinde yetiştirdiği çileklerine yoğun talep olduğunu söyleyen Nihat Aydın adlı üretici, lezzetinin de dinlettiği türkülerden geldiğini söylüyor. Aydın, bu farklı üretim tarzı sayesine yetiştirdiği çilekleri yok satıyor...
Temiz su kaynakları ve kirlenmemiş toprakları, organik üretim kültürünün yanında Doğu Karadeniz Bölgesinde güneşli gün sayısı en fazla olan il olması nedeniyle meyve ve sebzelerinde ayrı bir aroma ve tat bulunan Gümüşhane’de son yıllarda çilek üretimi arttı.
Devletin hem Özel İdare hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla destek verdiği çilek üretimine 3 yıl önce Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde başlayan üreticilerden 54 yaşındaki Nihat Aydın taleplere yetişemiyor.
Köyünde 4 dönüm arazide hem sera hem de açık alanda çilek üreten 5 çocuk babası Aydın’ı diğer üreticilerden ayıran en önemli fark ise yetiştirdiği çileklerine sürekli türkü başta olmak üzere müzik dinletmesi.
Yok satıyor
Yüksek rakımda temiz su kaynaklarıyla ürettiği çileklerin toprağını da orman ve dağlardan getiren, hayvan gübresi kullanarak doğal üretim yapan Aydın’ın çilekleri yok satıyor.