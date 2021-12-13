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Gümüşhane'de gören telefona sarıldı! Kaçak kazıda ortaya çıktı: Binlerce yıllık

Gümüşhane'de gören telefona sarıldı! Kaçak kazıda ortaya çıktı: Binlerce yıllık

GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayandığı iddia edildi.

Gümüşhane'de gören telefona sarıldı! Kaçak kazıda ortaya çıktı: Binlerce yıllık

İlçenin Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkiinde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı uzmanlar tarafından ‘Güneş Tapınağı’ olarak adlandırılıyor.

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Gümüşhane'de gören telefona sarıldı! Kaçak kazıda ortaya çıktı: Binlerce yıllık

 Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan ‘Güneş Gülü’ paganizmin sembolü olarak biliniyor.

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Gümüşhane'de gören telefona sarıldı! Kaçak kazıda ortaya çıktı: Binlerce yıllık

Kaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir sonuç elde edilemezken, yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.

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Gümüşhane'de gören telefona sarıldı! Kaçak kazıda ortaya çıktı: Binlerce yıllık

Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarına neden olurken, kazı yapılan yerlerin üzeri defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.

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