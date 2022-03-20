Gümüşhane'de çöpe atmaya kıyamadı yaptıklarını gören inanamadı! Ücretsiz dağıtıyor
GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde yaşayan inşaatçı Murat Kılıç, şantiyedeki plastik atıklardan yaptıklarını gören şaşırdı.
Kelkit ilçesinde yaşayan inşaatçı Murat Kılıç, inşaatlarda tuğla paletlerini bağlamak için kullanılan plastik bağların hem doğaya zarar vermemesi hem de ziyan olmaması için el becerisini konuşturarak takdir edilecek bir işe imza attı.
Yaptığı inşaatlardan arta kalan plastik bağları toplayan daha sonra da evine götüren Kılıç, burada atık bağlarla çanta, hasır ve hamak yapmaya başladı.
Yaptığı el işi ürünleri, eş dost ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde dağıtan Murat Kılıç, plastik bağların geri dönüşümünü de sağlıyor.
Plastiğin doğada bin yıl çürümediğini ve bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini dile getiren Kılıç, inşaattaki çalışanlarını da bu konuda uyardığını ve duyarlı olmaya davet ettiğini söyledi.