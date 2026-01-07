BIST 12.059
Gümüşhane Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen evinde ölü bulundu

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doç. Dr. Bayram Çağlar (56), evinde ölü bulundu.

Karşıyaka Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Bayram Çağlar'ın ailesi ve yakınları kendisinden bir süredir haber alamadıkları gerekçesiyle durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan evde Çağlar'ın cansız bedeni bulundu.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenildi.

