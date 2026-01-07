BIST 12.024
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.171,38
HABER /  GÜNCEL

Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı

Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı

Yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışverişte 30 Euro limiti kaldırıldı. Karar ile, yurt dışı gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi.

Abone ol

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. 

 Karar ile, yurt dışından 30 Euro'ya kadar olan eşyaların, posta veya kargoyla gümrüksüz getirilmesine izin veren, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 

Yurt dışından eşya getirmek isteyenler...

 Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. İstisnanın kaldırılmasının ardından yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gram altın 6 bin 100 lirayı aştı! Altın fiyatlarında şaşırtan yükseliş
Foto Galeri Gram altın 6 bin 100 lirayı aştı! Altın fiyatlarında şaşırtan yükseliş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?
Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası
Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor