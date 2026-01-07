Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı

Yurt dışından posta veya kargoyla gümrüksüz alışverişte 30 Euro limiti kaldırıldı. Karar ile, yurt dışı gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi.

Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi.

Karar ile, yurt dışından 30 Euro'ya kadar olan eşyaların, posta veya kargoyla gümrüksüz getirilmesine izin veren, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Yurt dışından eşya getirmek isteyenler...

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. İstisnanın kaldırılmasının ardından yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.