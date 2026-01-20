Gülsim Ali'den oyunculuğa ilişkin sözler! "15 Yıldır hiç öpüşme sahnesi çekmedim"
Sevilen oyuncu Gülsim Ali yıllardır sektörde pek çok proje ile yer aldı. Güzel oyuncu oyunculuk itirafı ve özel sahneler hakkında ise ezber bozan bir açıklamada bulundu.
Oyuncu Gülsim Ali, ünlü makyöz Mesut Özuzun’un YouTube’da yayınlanan “İçimizden Geldiği Gibi” programına konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Ali, kariyeri boyunca yer aldığı projelerle ilgili şaşırtan bir detayı ilk kez bu kadar net anlattı.
Başarılı oyuncu, şimdiye kadar 15 farklı dizide rol aldığını söyleyerek, “Hiçbirinde öpüşme sahnem olmadı” dedi. Üstelik bu tercihinin yanında set rutinlerinden bahsederken de oldukça içten konuştu. Gülsim Ali, sette en ufak bir detayın bile onu etkilediğini belirterek diş konusunda hassas olduğunu vurguladı:
“Bir sahneden önce mutlaka dişimi fırçalarım. Sete yemek falan geldiyse ben yiyemiyorum, rahat edemiyorum. Dişimi fırçalamadan olmuyor.”
Oyuncu, birlikte çalıştığı isimlerle ilgili de açık konuştu. En iyi partnerleri sorulduğunda iki kişiyi özellikle öne çıkardı:
“En iyi partnerlerim Engin Akyürek ve Berk Atan diyebilirim. Berk’le iki yıl çok güzel bir uyum yakaladık. Gönül Dağı’nda birlikteydik. Enerjisi çok yüksek, çok tatlı biridir.”