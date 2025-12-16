Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle paylaştı! Göz kamaştıran güzelliğine beğeni yağdı...
"Gönül Dağı" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali, katıldığı son davette şıklığıyla göz kamaştırdı. Siyah mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ali, zarafetiyle beğeni topladı.
"Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan ünlü oyuncu Gülsim Ali, sosyal medyada ve davetlerdeki şık paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
"Hanım Köylü", "Yüzleşme", "Al Sancak" ve "Son Yaz" gibi yapımlarda da rol alan Ali, oyunculuk kariyerine her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor.
Son olarak katıldığı bir davette tarzıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
Zarif duruşu ve şık seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali, davetin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.