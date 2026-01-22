Gülseren Ceylan'dan aşka özel sözler! "Yine ayrılır yine barışırız"
Mehmet Ali Erbil ile evliliğiyle sıkça gündeme gelen Gülseren Ceylan, ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çiftin 42 yaş farkı bulunan ilişkilerindeki inişli çıkışlı dönemlere dair samimi itiraflar yapan Ceylan, “İlişkimizin dinamiği bu” diyerek, ayrılık ve barışma konusundaki yaklaşımını paylaştı.
Geçen yıl ağustos ayında evlenen çift, o günden bu yana boşanma ve barışma haberleriyle gündeme geldi.
Evliliklerinde krizler yaşadıklarını kabul eden Ceylan, “Şu an iyiyiz ama her şey yolunda değil. Bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız. Yine ayrılırız, yine barışırız. Bizim ilişki dinamiğimiz böyle” diyerek ilişkilerindeki dengenin zaman zaman değişebileceğini belirtti.
Emirgan’da yürüyüş yaparken görüntülenen Gülseren Ceylan, “Evliliğin başı zor olur derler ya, biz de o yollardan geçtik. Ama şu an her şey çok iyi. İkimiz de fevriyiz, yani tartışmalar yaşanması normal” diye konuştu. Evliliğindeki inişli çıkışlı dönemleri doğal karşılayan Ceylan, “Bu bizim tarzımız” diyerek samimi bir açıklama yaptı.
Mehmet Ali Erbil’in kendisine hediye ettiği lüks araç hakkındaki yorumlara da değinen Ceylan, “Çok pahalı değil, normal bir araç o. Neyse, konuşsunlar, namım yürüsün” diyerek eğlenceli bir yanıt verdi.