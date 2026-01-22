Gülseren Ceylan'dan aşka özel sözler! "Yine ayrılır yine barışırız"

Emirgan’da yürüyüş yaparken görüntülenen Gülseren Ceylan, “Evliliğin başı zor olur derler ya, biz de o yollardan geçtik. Ama şu an her şey çok iyi. İkimiz de fevriyiz, yani tartışmalar yaşanması normal” diye konuştu. Evliliğindeki inişli çıkışlı dönemleri doğal karşılayan Ceylan, “Bu bizim tarzımız” diyerek samimi bir açıklama yaptı.