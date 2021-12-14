Gülseren Budayıcıoğlu'ndan korkutan 'Berfin Özek' yorumu: Sonu Bergen gibi olabilir!
Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi dizilerin hikayesi kitaplarından uyarlanan ve başarısıyla adını tv dünyasında da duyuran ünlü Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, yüzüne asit atan eski sevgilisi Ozan Çeltik ile evlenen Berfin Özek ile ilgili çarpıcı bir analizde bulundu. Budayıcoğlu 'Sonu Bergen gibi olabilir' dedi.
Berfin Özek’in asit atarak yüzünü tanınmaz hale getiren eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik ile evlenmesi toplumda büyük şaşkınlık yarattı. Sosyal medyaya da yansıyan tartışmalarda Berfin Özek'in yüzünü tanınmaz hale getiren eski sevgilisini affederek evlenmesi büyük tepki yaratırken, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu çok konuşulacak bir noktaya dikkat çekti. Berfin Özek'i psikolojik açıdan değerlendirerek analiz yapan ünlü Psikiyatr, konuya toplumsal psikolojiyi de dahil ederek Berfin’in neden bu evliliği yapmış olabileceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Budayıcıoğlu, Berfin Özek'in sonunun, geçmiş yılların ünlü şarkıcısı 'Bergen' örneğine benzeyebileceğini söyledi.
21 yaşındaki Berfin Özek’in iki sene önce asit atarak yüzünü tanınmaz hale getiren eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlenmesi büyük şaşkınlık yarattı.
Berfin Özek'in evlenme nedeni ne olabilir? Budayıcıoğlu analiz etti
Hürriyet’e konuşan Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu ise Berfin’in içine girdiği psikolojiyi, hem bireysel hem de toplumsal psikoloji ölçeğinde analiz ederek, neden bu evliliği yapmış olabileceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"2 yıl içerisinde bu öfke dozunun yavaş yavaş indiğini görüyoruz"
Budayıcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Berfin olayı ilk yaşadığında çok öfkeli. Ancak 2 yıl içerisinde bu öfke dozunun yavaş yavaş indiğini ve hayatın acı gerçekleriyle yüzleştiğini görüyoruz.