Gülseren Budayıcıoğlu'ndan korkutan 'Berfin Özek' yorumu: Sonu Bergen gibi olabilir!

Berfin Özek’in asit atarak yüzünü tanınmaz hale getiren eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik ile evlenmesi toplumda büyük şaşkınlık yarattı. Sosyal medyaya da yansıyan tartışmalarda Berfin Özek'in yüzünü tanınmaz hale getiren eski sevgilisini affederek evlenmesi büyük tepki yaratırken, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu çok konuşulacak bir noktaya dikkat çekti. Berfin Özek'i psikolojik açıdan değerlendirerek analiz yapan ünlü Psikiyatr, konuya toplumsal psikolojiyi de dahil ederek Berfin’in neden bu evliliği yapmış olabileceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Budayıcıoğlu, Berfin Özek'in sonunun, geçmiş yılların ünlü şarkıcısı 'Bergen' örneğine benzeyebileceğini söyledi.