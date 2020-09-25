Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri için bakın ne dedi

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısının ardından gözler bir kez daha Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na çevrildi. Ünlü psikiyatr bu sefer de Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisiyle gündeme geldi.