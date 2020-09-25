Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri için bakın ne dedi
Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda gibi dizilerle adını duyuran psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, reyting rekorları kıran dizileri hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
İlk olarak Hayata Dön kitabından uyarlanan İstanbullu Gelin dizisiyle dikkat çeken Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, şimdilerde birçok dizinin senaryo kaynağı haline geldi. İstanbullu Gelin dizisiyle başlayan erüven Camdaki Kız kitabından esinlenerek çekilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle devam etti.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başarısının ardından gözler bir kez daha Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na çevrildi. Ünlü psikiyatr bu sefer de Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisiyle gündeme geldi.
Başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı Kırmızı Oda dizisinin sonrasında TRT 1 ekranlarına yeni bir Gülseren Budayıcıoğlu kitap uyarlaması gelmeye başladı.
Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin sosyal medyada sükse yaratmasının ardından Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'ndan izleyenlerine mesaj geldi.