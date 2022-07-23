Gülşen'in yeğenini görenler gözlerine inanamıyor! Tıpatıp aynısı!
Güzelliği ve tarzıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra, şarkıcılığa soyundu. Görünüşü ile tıpkı teyzesine benzeyen Ezra görenleri hayrete düşürdü.
Şarkıcı Gülşen sık sık konserlerinde alışılagelmişin dışındaki kıyafetleriyle ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Gülşen son olarak magazin dünyasında yine adını duyurdu fakat bu kez yeni Esra ile... Şarkıcılığa soyunan Ezra teyzesi Gülşen'e benzerliği ile dikkat çekiyor.
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2019 yılında kendi şarkısını çıkaran Ezra, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
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Kahverengi saçlarını sarıya boyatan Ezra, teyzesinin ikizi oldu.
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Hem sahne alan hem de yeni şarkısı için hazırlık yapan Ezra, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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