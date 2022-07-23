Gülşen'in yeğenini görenler gözlerine inanamıyor! Tıpatıp aynısı!

Şarkıcı Gülşen sık sık konserlerinde alışılagelmişin dışındaki kıyafetleriyle ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Gülşen son olarak magazin dünyasında yine adını duyurdu fakat bu kez yeni Esra ile... Şarkıcılığa soyunan Ezra teyzesi Gülşen'e benzerliği ile dikkat çekiyor.