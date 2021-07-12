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Gülşen'in transparan pantolonuna olay yorum: Ozan Çolakoğlu'nun yerinde olmak istemezdim!

Gülşen'in transparan pantolonuna olay yorum: Ozan Çolakoğlu'nun yerinde olmak istemezdim!

ALAÇATI konserinde aldığı sahnede giydiği transparan pantolonuna sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi olan Gülşen'le ilgili en dikkat çekici yorum ise magazin sunucusu ve eski şarkıcı Arto'dan geldi.

Gülşen'in transparan pantolonuna olay yorum: Ozan Çolakoğlu'nun yerinde olmak istemezdim!

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle konserler ve sahneler başladı. İzmir Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'in transpara pantolonu ve içine giydiği iç çamaşırı magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyanın en konuşulan konusu haline geldi.

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Gülşen'in transparan pantolonuna olay yorum: Ozan Çolakoğlu'nun yerinde olmak istemezdim!

"Bugünden itibaren en son olmak istediğim kişi..."

Eski şarkıcı ve magazin sunucusu Arto, Gülşen'in sosyal medyada deprem etkisi yaratan ve eleştiri üzerine eleştiri alan sahne kıyafetine ilişkin, Instagram hesabından Gülşen'in sahnede transpara pantolonuyla dans ettiği anların videosunu paylaşıp "Bugünden itibaren en son olmak istediğim kişi Gülşen'in kocası Ozan Çolakoğlu olurdu! Net." diye yazdı.

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Gülşen'in transparan pantolonuna olay yorum: Ozan Çolakoğlu'nun yerinde olmak istemezdim!

 Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı. 

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Gülşen'in transparan pantolonuna olay yorum: Ozan Çolakoğlu'nun yerinde olmak istemezdim!

Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.

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