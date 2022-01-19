Gülşen'in seksi transparan tül elbisesinin fiyatı ne Moda ve Sosyete Pelin Kaya rezil etti!
Gülşen iç çamaşırlarını tamamen gösteren seksi transparan tül elbisesiyle günlerdir gündemde... Gülşen'in gündemi sallayan kostümünün fiyatı ortaya çıktı!
Pop müziğin güçlü ismi Gülşen'in, pandemi yasaklarının bitimiyle 2021 yaz başından itibaren tercih ettiği cesur kostümler magazin gündemine bomba gibi düşerken, geçtiğimiz günlerde Cahide sahnesinde tercih ettiği kostüm ise sadece magazin değil ülke gündeminin tepesine oturdu! İzzet Yıldızhan'ın Gülşen, Hande Yener gibi isimleri kastederek 'Sahneye külotla çıkmayın' mesajı vermesinin ardından, son konserine iç çamaşırlarını gösteren transpran bir kostümle çıkan Gülşen'in fiziğine ve cesaretine övgü yağdıran da oldu, yerden yere vuran da... Öte yandan, Gülşen'in hem sosyal medyayı hem de ülke gündemini bombalayan elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı!
Konserlerinde tercih ettiği her bir kıyafeti ile gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz İstanbul'daki bir mekanda verdiği konserde transparan uzun elbise tercih etti. Gülşen'in günlerdir konuşulan elbisesinin fiyatı da belli oldu.
İşte Gülşen'in transparan elbisesinin fiyatı
Instagram'da yayınlanan "Fenomenler ne giymiş" Instagram hesabında yer alan bilgiye göre, Gülşen'in içine taş işlemeli bir bikini ile giydiği transparan elbisesi Newarrivals markasına ait ve fiyatı 7 bin 500 TL.
Öte yandan, transparan elbisesiyle sosyal medyada yerden yere vurulan ancak sessizliğini koruyan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile Levent'te görüntülenen Gülşen, her giydiği sahne kıyafetinin eleştirilmesiyle ilgili "Bir şey demeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim her zamanki olduğu gibi... Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi. Çolakoğlu ise eşinin kıyafetleri için "Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde sahne kıyafetlerine yorum yapmam veya karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyebilir. İşini yapıyor işine karışamam" ifadelerini kullandı.