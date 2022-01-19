Gülşen'in seksi transparan tül elbisesinin fiyatı ne Moda ve Sosyete Pelin Kaya rezil etti!

Öte yandan, transparan elbisesiyle sosyal medyada yerden yere vurulan ancak sessizliğini koruyan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile Levent'te görüntülenen Gülşen, her giydiği sahne kıyafetinin eleştirilmesiyle ilgili "Bir şey demeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim her zamanki olduğu gibi... Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi. Çolakoğlu ise eşinin kıyafetleri için "Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde sahne kıyafetlerine yorum yapmam veya karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyebilir. İşini yapıyor işine karışamam" ifadelerini kullandı.