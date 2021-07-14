Gülşen'in seksi transparan pantolonu için Fatih Altaylı'dan flaş savunma

ALAÇATI konserinde aldığı sahnede giydiği transparan pantolonuna sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi olan Gülşen ile ilgili yorumların ardı arkası kesilmiyor. Fatih Altaylı, şarkıcı Gülşen'in konserde giydiği kıyafet sonrasında eleştirilmesine tepki gösterirken, "Aynı kıyafeti hatta daha açığını Jennifer Lopez giyince 'Jennifer Lopez mest etti' diye başlık atıyorsunuz. Ama benzer bir kıyafeti Gülşen giyince 'Eleştirilerin hedefi' oluyor öyle mi! Oysa ben bugün bir gazete yönetsem bu habere '45 yaşındaki Gülşen, Jennifer Lopez’e taş çıkarttı' diye başlık attırırdım" dedi.