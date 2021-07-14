Gülşen'in seksi transparan pantolonu için Fatih Altaylı'dan flaş savunma
Şarkıcı Gülşen'in konserinde giydiği ve iç çamaşırını gösteren transparan pantolonuna sosyal medyadan linç yağmasına, gazeteci Fatih Altaylı'dan tepki geldi. Altaylı "Aynı kıyafeti Jennifer Lopez giyince 'mest etti' diye başlık atıyorsunuz, Gülşen giyince 'Eleştirilerin hedefi' oluyor öyle mi!" dedi.
ALAÇATI konserinde aldığı sahnede giydiği transparan pantolonuna sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi olan Gülşen ile ilgili yorumların ardı arkası kesilmiyor. Fatih Altaylı, şarkıcı Gülşen'in konserde giydiği kıyafet sonrasında eleştirilmesine tepki gösterirken, "Aynı kıyafeti hatta daha açığını Jennifer Lopez giyince 'Jennifer Lopez mest etti' diye başlık atıyorsunuz. Ama benzer bir kıyafeti Gülşen giyince 'Eleştirilerin hedefi' oluyor öyle mi! Oysa ben bugün bir gazete yönetsem bu habere '45 yaşındaki Gülşen, Jennifer Lopez’e taş çıkarttı' diye başlık attırırdım" dedi.
HaberTürk yazarı Altaylı, "Durdum durdum yine duramadım. Bu konuya da sen girme başkası yazsın dedim ama baktım kimsede yazacak hal kalmamış ben yazayım dedim" ifadelerini kullandığı yazısında şu sözlerle devam etti:
"Şarkıcı Gülşen birkaç gün önce bir tatil beldesinde sahneye çıkmış. Sahne kıyafeti olarak altında bir mayo, üzerinde bir dantel pantolon. Üst tarafında ise kısa bir bluz.
Sokakta giyilmeyecek ama sahnede giyilebilecek bir kıyafet. Şarkılarını bu kıyafetle söylemiş.