Gülşen'in kucağına oturan erkek arkadaşının ismi belli oldu
Gülşen'in konserinde kucağına oturduğu ve ardından poposuna vuran seyircisinin herhangi bir hayranı olmadığı, arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İşte Gülşen'in kucağına oturduğu arkadaşı...
Sahnedeki dansları ve dekolteli kıyafetleriyle magazin ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Gülşen'in İstanbul Zorlu PSM'deki son konserinde bir izleyicisinin kucağına oturduğu anlar Twitter'da TT olmuştu. Sosyal medya gündeminin zirvesine oturan Gülşen'in kucağına oturduğu seyircisinin bir erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İşte o seyircinin kimliği...
Şarkıcı Gülşen dün akşamki İstanbul-Zorlu PSM"deki konserinde bu sefer hem kıyafeti hemde seyircilerin arasında dolaşırken kucağa oturması olay oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı iddia edildi.
Kucağına oturduğu seyircisi kalçasını tokatladı: Geçtiğimiz gece sahne alan şarkıcı Gülşen'in, kucağına oturduğu ve kalçasına tokat atan kişinin hayranı olduğu sanılırken gerçek ortaya çıktı.
Gülşen'in kalçasına tokat atan ünlü ismin Beymen'de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışan Tolga Sezgin olduğu ortaya ortaya çıktı.