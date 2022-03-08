Gülşen'in kucağına oturan erkek arkadaşının ismi belli oldu

Sahnedeki dansları ve dekolteli kıyafetleriyle magazin ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Gülşen'in İstanbul Zorlu PSM'deki son konserinde bir izleyicisinin kucağına oturduğu anlar Twitter'da TT olmuştu. Sosyal medya gündeminin zirvesine oturan Gülşen'in kucağına oturduğu seyircisinin bir erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İşte o seyircinin kimliği...