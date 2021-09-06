Gülşen'in karın kaslarının sırrı sadece diyet ve spor değil, 'karın masajı'ymış!
Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla sahnelere geri dönen Gülşen ilk sahneye çıktığı günden bu yana hem fit görünümü hem de kostüm tercihleriyle sosyal medyanın gündeminde... Gülşen'in sosyal medyada 'hiç yemek yemiyor' dedirten ince beli ve karın kaslarının sırrı belli oldu...
Her yapığıyla olay olan ünlü şarkıcı Gülşen, şimdi de karın kaslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Gülşen'in çok beğenilen karın kaslarının sırrı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda sahne kıyafetiyle çok konuşulan 45 yaşındaki Gülşen, karın kaslarıyla da dikkat çekiyor. Fit vücuduyla her zaman ön planda olan şarkıcı, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.
Karın kaslarını "derin doku" masajına borçlu
Ünlü popçu Gülşen çok konuşulan karın kasılarını "derin doku" masajına borçlu. Düzenli olarak spor yapan ve fit vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.
Masajın kas gelişimi için faydalı olduğuna dikkat çeken fizyoterapistler, Spor yapanların, eğer bu işi profesyonel düzeye çıkarmak istiyorlarsa masaj yaptırmalarında fayda olduğuna dikkat çekiyor.
Derin doku denilen bu uygulamayla, cildin kas üzerindeki yapışıklığı azalıyor ve kasın daha fazla büyümesine ve gelişmesine olanak sağlıyor.