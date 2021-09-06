Gülşen'in karın kaslarının sırrı sadece diyet ve spor değil, 'karın masajı'ymış!

Her yapığıyla olay olan ünlü şarkıcı Gülşen, şimdi de karın kaslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Gülşen'in çok beğenilen karın kaslarının sırrı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda sahne kıyafetiyle çok konuşulan 45 yaşındaki Gülşen, karın kaslarıyla da dikkat çekiyor. Fit vücuduyla her zaman ön planda olan şarkıcı, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.