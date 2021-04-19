Yakın arkadaşı Edis Görgülü ile çıkardığı son şarkısıyla adından söz ettiren Gülşen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü popçu Gülşen, hafta sonunu ayna karşısında geçirdi.