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Gülşen'in iç çamaşırlı pozu 'Yok artık' dedirtti! Cansız mankene benzedi

Gülşen'in iç çamaşırlı pozu 'Yok artık' dedirtti! Cansız mankene benzedi

İç çamaşırlı haliyle ayna karşısında poz veren Gülşen, Instagram paylaşımıyla cansız mankene benzetildi.

Gülşen'in iç çamaşırlı pozu 'Yok artık' dedirtti! Cansız mankene benzedi

Yakın arkadaşı Edis Görgülü ile çıkardığı son şarkısıyla adından söz ettiren Gülşen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü popçu Gülşen, hafta sonunu ayna karşısında geçirdi.

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Gülşen'in iç çamaşırlı pozu 'Yok artık' dedirtti! Cansız mankene benzedi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, giysi dolabının karşısına geçti ve kıyafet denemelerine başladı. Gülşen, bazı kıyafetleriyle ayna karşısında poz verdi. Bir tanesi ise 'Yok artık' dedirtti.

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Gülşen'in iç çamaşırlı pozu 'Yok artık' dedirtti! Cansız mankene benzedi

Gülşen, ayna karşısında kıyafet denediği sırada altında sadece iç çamaşırı varken paylaşım yaptı. 

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Gülşen'in iç çamaşırlı pozu 'Yok artık' dedirtti! Cansız mankene benzedi

Hikayesinin altına "Cansız manken sandım, benmişim ayol" notunu ekledi.

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