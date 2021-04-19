Gülşen'in iç çamaşırlı pozu 'Yok artık' dedirtti! Cansız mankene benzedi
İç çamaşırlı haliyle ayna karşısında poz veren Gülşen, Instagram paylaşımıyla cansız mankene benzetildi.
Yakın arkadaşı Edis Görgülü ile çıkardığı son şarkısıyla adından söz ettiren Gülşen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü popçu Gülşen, hafta sonunu ayna karşısında geçirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, giysi dolabının karşısına geçti ve kıyafet denemelerine başladı. Gülşen, bazı kıyafetleriyle ayna karşısında poz verdi. Bir tanesi ise 'Yok artık' dedirtti.
Gülşen, ayna karşısında kıyafet denediği sırada altında sadece iç çamaşırı varken paylaşım yaptı.
Hikayesinin altına "Cansız manken sandım, benmişim ayol" notunu ekledi.