Gülşen'den olay açıklamalar! 'Ülkeme her döndüğümde toprağı öpesim geliyor'
Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ve Edis ile çalıştıkları stüdyodan çıkarken görüntülendiler. Gülşen kendisine sorulan, "Londra ve Türkiye arası gidip gelmek yorucu oluyor mu?" soruya Gülşen, Her yerin ayrı bir güzelliği var ama Türkiye bambaşka. Eşi, benzeri yok. Ülkeme döndüğümde toprağı öpesim geliyor" dedi.
Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ve şarkıcı Edis ile önceki akşam geç saatlere kadar stüdyoda çalışma yapan şarkıcı Gülşen çıkışta muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Albüm çalışması yapan Gülşen, çıkışta karşısında muhabirleri görünce kısa süreli şok yaşadı.
"Umarım şarkıyı duymadınız": Şarkıcı Gülşen, "Arkadaşlar öyle koşmayın, çok korktum. Umarım şarkıyı duymadınız. Kaydetmediniz değil mi?" diyerek esprili bir şekilde gazetecilere takıldı.
Muhabirlerin "Londra ve Türkiye arası gidip gelmek yorucu oluyor mu" sorularına Gülşen, şu yanıtı verdi:
"Ülkeme her döndüğümde toprağı öpesim geliyor": Biz Ozan'ın işleri için genellikle orada oluyoruz. Her yerin ayrı bir güzelliği var ama Türkiye bambaşka. Eşi, benzeri yok. Ülkeme döndüğümde toprağı öpesim geliyor.