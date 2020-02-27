Gülşen'den olay açıklamalar! 'Ülkeme her döndüğümde toprağı öpesim geliyor'

"Ülkeme her döndüğümde toprağı öpesim geliyor": Biz Ozan'ın işleri için genellikle orada oluyoruz. Her yerin ayrı bir güzelliği var ama Türkiye bambaşka. Eşi, benzeri yok. Ülkeme döndüğümde toprağı öpesim geliyor.