Gülşen'den konserde olay çıkarak hareket: LGBT bayrağı açarak'' Herkesin cinsel kimliği...''

Özellikle son zamanlarda sahne kıyafetleriyle kendinden sıkça söz ettirmeyi ve gözleri üzerine çekmeyi başarak Gülşen, bu kez de sahnede LGBT bayrağı sallayarak gündeme geldi. Bu hareketiyle hayranlarını ikiye bölen Gülşen, bakın bayrağı nasıl salladı...