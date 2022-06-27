Gülşen'den konserde olay çıkarak hareket: LGBT bayrağı açarak'' Herkesin cinsel kimliği...''
Sahne kıyafetlerinin yanı sıra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gülşen bu kez de sahnede yaptığı o hareketle gündeme bomba gibi düştü. Tepki alan hareketinden sonra konseri terk edenler oldu. Bakın gülşen sahnede o bayrağı nasıl çıkardı.
Özellikle son zamanlarda sahne kıyafetleriyle kendinden sıkça söz ettirmeyi ve gözleri üzerine çekmeyi başarak Gülşen, bu kez de sahnede LGBT bayrağı sallayarak gündeme geldi. Bu hareketiyle hayranlarını ikiye bölen Gülşen, bakın bayrağı nasıl salladı...
Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açarak "Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait" dedi.
Gülşen'in bu hamlesi bir kısım tarafından alkışlanırken durumdan rahatsız olan vatandaşlar konseri terk etti.
Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan ve şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açtı.