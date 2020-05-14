Gülşen ve Ozan Çolakoğlu canlı yayında işte böyle atıştılar 'Gülşen sabırsızdır'
Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, ilk defa Instagram'da bir canlı yayına katıldı. Çolakoğlu, Gülşen hakkında konuşmaya başlayınca ise canlı yayına Gülşen de katıldı.
2016 yılında dünyaevine giren Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu'nun ilk günden beri mutlu bir evlilikleri var. İkili, mutlu birlikteliklerini oğulları Azur Benan ile taçlandırdı ve magazin dünyasının gözde çifti haline geldi. Fakat ikilinin arasını işler bozabiliyor.
Geçtiğimiz gün ilk kez canı yayına katıldığını belirten aranjör Ozan Çolakoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. 'Bu ülkeden bir Tarkan bir Gülşen daha çıkmaz' diyen Çolakoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye’de Aleyna Tilki ve Edis’i çok başarılı buluyorum. Kendilerine özgü bir tarzları var. Uzun vadede doğru yönetilirse daha başarılı olacaklarını düşünüyorum.''
''Ayrıca son zamanların starı bence Ezhel çünkü kendi gibi, başkalarına benzemeye çalışmadı, bu yüzden çok başarılı."