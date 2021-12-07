Gülşen kendini 'Popun kraliçesi' ilan etti Altın Kelebek alan Hadise'ye olay gönderme
Hadise, Altın Kelebek’te “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülünü aldı. Gülşen’in Twitter’da kendisi hakkında yapılan "Gülşen'e bir şey olursa Türkiye'de bitmek üzere olan Pop müziğine veda ederiz. O yüzde Tanrı Kraliçe'yi korusun" paylaşımına hikayesinde yer vermesi ise Hadise’ye gönderme olarak algılandı.
Ünlü pop şarkıcısı Gülşen, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünün sahibi olan meslektaşı Hadise'ye gönderme yaptı. Her giydiğiyle ve sahne performansıyla son dönemde adından hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada sıkça söz ettiren Gülşen'in Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım takipçileri tarafından 'Hadise'ye gönderme' olarak algılandı.
"Tanrı kraliçeyi korusun"
Altın Portakal gecesinin ardından 45 yaşındaki şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Gülşen, "Gülşen'e bir şey olursa Türkiye'de zaten bitmekte olan pop müziğine veda ederiz. O nedenle Tanrı kraliçeyi korusun" paylaşımını yapan bir kullanıcısının o ifadelerini kendi Instagram hesabından paylaştı.
Gülşen'in bu hamlesi, “Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Pop Şarkıcı' ödülünü alan Hadise'ye gönderme olarak yorumlandı.
Öte yandan Gülşen, hayranlarının ve takipçilerinin kendisinin düzgün fiziği ve cesur stilinden yola çıkarak hazırladıkları görsellere sosyal medyasında yer verdi.