Gülşen kendini 'Popun kraliçesi' ilan etti Altın Kelebek alan Hadise'ye olay gönderme

"Tanrı kraliçeyi korusun"

Altın Portakal gecesinin ardından 45 yaşındaki şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Gülşen, "Gülşen'e bir şey olursa Türkiye'de zaten bitmekte olan pop müziğine veda ederiz. O nedenle Tanrı kraliçeyi korusun" paylaşımını yapan bir kullanıcısının o ifadelerini kendi Instagram hesabından paylaştı.