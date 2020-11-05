Gülşen İzmir depremi sonrası isyan etti: 'Bunun hesabını soracağız'
İZMİR'de meydana gelen deprem sonrası enkaz çalışmaları noktalandı. Yaşanan can kayıpları herkesi kahrederken şarkıcı Gülşen de duygularını sosyal medyadan ifade etti.
Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114’e yükseldi. Depremde yıkılan binalardaki ihmaller dikkat çekerken sanatçı Gülşen de sosyal medya hesabından bu konu hakkında tepki gösterdi.
Birçok ünlü isim ve sanat mecrasından da kişilerin yaptığı gibi Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri olan Gülşen de deprem ve yıkılan çürük binaların ihmali için isyanda bulunup, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
"İçimiz kan ağlıyor"
Gülşen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kumdan evlerle hayatı zindana, yuvaları mezara çevirenlerden ‘bunun hesabını soracağız’ diyecek olan devlet yetkilisi neredesin? İçimiz kan ağlıyor."
"Bu ülke insanının sahipsiz, değersiz olmadığını katillerin cezalandırılacağını bilmek başta evladını anasını babasını bu haksız ölümle kaybedenlerin sonra da hepimiz hakkı” diyerek isyan etti.