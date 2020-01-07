Gülşen derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle hayranlarını ikiye böldü!
İstanbul'da 2020'nin ilk konserini veren ünlü şarkıcı Gülşen, giydiği derin yırtmaçlı kıyafetleriyle takipçilerini ikiye böldü.
İstanbul'da 2020 yılının ilk konserini bir alışveriş merkezinde veren şarkıcı Gülşen, konserde çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi. Gülşen'in giyindiği kıyafetleri takipçilerini ikiye böldü.
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Ünlü şarkıcı Gülşen son zamanlarda konserlerinde giyindiği cesur kıyafetleriyle olay olmaya devam ediyor. Şarkıcı son konserinde beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.
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43 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle göz kamaştıran Gülşen'in cesur kombini hayranlarını ikiye böldü. Gülşen'in sahne kıyafetini beğenenlerin yanı sıra beğenmeyenler de oldu.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı Gülşen'in elbisesini geceliğe benzeterek "Kombinezon" yorumunu yaptı.
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