Gülşen derin yırtmaçlı kıyafetiyle herkesi büyüledi! Seksi kıyafetiyle olay
Ünlü popçu Gülşen yılın son konserini İstanbul'da sevenlerine verdi. Gülşen'in konserde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetler büyük beğeni topladı.
Ünlü Popçu Gülşen 2019'un son konserini sevenleriyle buluşarak İstanbul'da verdi. Eşi Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşen, konserinden birkaç kareyi sosyal medya hesabından yayımladı.
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Popçu Gülşen'in İstanbul'da verdiği konserde giydiği kıyafetler oldukça dikkat çekti. Gülşen, konserinde derin yırtmaçlı elbisesi ve çizmeleriyle dikkat çekti.
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Gülşen, geceden kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.
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Ünlü şarkıcının "Yılın son İstanbul konserinden" notunu düştüğü paylaşımlara beğeni ve yorum yağdı.
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