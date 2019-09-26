Gülşen defilede ağızları açık bıraktı derin dekoltesiyle 'yok artık' dedirtti

Oğlunun eğitimi olay olmuştu: Öte yandan oğlunun eğitimi için eşi Ozan Çolakoğlu için Londra'ya yerleşen ünlü sanatçının Azur Benan için paraya kıydığı ve İngilizce öğrenmesi için 100 bin TL ödeyeceği çok konuşulmuştu.