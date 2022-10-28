Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! O filmde Kemal Sunal'ın aşkı rolünde!
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Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olarak gösterilen Gülşen Bubikoğlu, Leyla ile Mecnun, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye'de Şenlik Var gibi yapımlarda rol aldı. Güzelliği ve oyunculuğuyla herkese kendini sevdiren Türk Sineması'nın hırçın güzelinin kız kardeşi de meğer tanınmış oyunculardanmış...
Güzelliğiyle bir döneme damga vuran usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi Nilgün Bubikoğlu, En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'la başrolleri paylaşarak akıllara kazındı.
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Şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'yla ilgili bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıkıyor.
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Bubikoğlu'nun kendisinden 5 yaş küçük Nilgün Bubikoğlu da Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden çıktı.
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Nilgün Bubikoğlu, Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmde 'Hülya' karakterine hayat vermişti.
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