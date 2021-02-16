Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle damga vurdu TT oldu son hali de büyüledi
Yeşilçam'ın güzel kadını Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyaya damgasını vurdu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde birinci sıraya yerleşti,
Yeşilçam'ın ok kirpiklisi Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olunca sosyal medyada yer yerinden oynadı. Gençliğinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Bubikoğlu yaş almasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.
Hayranları da bu durumun farkında olunca Twitter'da ''Gelmiş geçmiş en güzel kadın kimdir?'' sorusuna cevap arayan sosyal medya kullanıcıları, Gülşen Bubikoğlu'nu en çok konuşulanlar listesine yerleştirdi.
Twitter'da bir kısım en güzel kadın cevabına Türkan Şoray'ı da dahil etsen en çok konuşulan isim Gülşen Bubikoğlu oldu. Bu kadar çok konuşulan Bubikoğlu'nun son hali de merak edilir oldu.
Sosyal medyada oldukça aktif olan ve hayranlarıyla iletişimi buradan sağlayan Bubikoğlu, son hallerini Instagram hesabından yayımlıyor.