Gülse Birsel'den Türkiye'yi terk edenler için dikkat çeken açıklama! Başka ülkeye gidecek mi?

Türkiye'yi terk edenlere ilişkin Gülse Birsel'den dikkat çeken açıklama: Röportajda "Yazarken size en çok neler ilham veriyor?" sorusuna "yetiştirme mecburiyeti" yanıtını veren Gülse Birsel, ülkeyi terk eden kişilerle ilgili soruyu da cevapladı.