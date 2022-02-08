Gülse Birsel'den Türkiye'yi terk edenler için dikkat çeken açıklama! Başka ülkeye gidecek mi?
Elektrik faturası paylaşımıyla çok konuşulan Gülse Birsel son dönemde Türkiye'den başka ülkelere göçün artışına ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Jet Sosyete, Avrupa Yakası, Yalan Dünya dizileriyle tanınan oyuncu ve senarist Gülse Birsel geçtiğimiz günlerde evine gelen elektrik faturasını paylaşarak tepki göstermesinin ardından yeni bir açıklamayla daha gündemde yer aldı. Türkiye'de ekonomik durumla beraber artan hayat pahalılığı sonrası başka ülkelerde yaşama eğiliminin artışına ilişkin yorum yapan Gülse Birsel dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Gürsel Birsel, Masa Dergisi'nin Şubat sayısına konuk oldu ve yeni dizisi öncesi Gamze İyem'in sorularını yanıtladı.
Senarist ve oyuncu Gürsel Birsel Masa Dergisi'nden Gamze İyem'e konuştu. Gülse Birsel, röportajda başka bir ülkede yaşamak isteyip istemediğine ilişkin yorum yaptı.
Türkiye'yi terk edenlere ilişkin Gülse Birsel'den dikkat çeken açıklama: Röportajda "Yazarken size en çok neler ilham veriyor?" sorusuna "yetiştirme mecburiyeti" yanıtını veren Gülse Birsel, ülkeyi terk eden kişilerle ilgili soruyu da cevapladı.