Gülse Birsel'den flaş Jet Sosyete açıklaması! Tv8 dizinin fişini çekmişti
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, geçtiğimiz Mayıs ayında Tv8 ekranlarında son bölümünü yayınlayan Jet Sosyete hakkında beklenen haberi duyurdu.
Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Enis Arıkan, Çağlar Çorumlu ve daha birçok ismi buluşturan Jet Sosyete dizisinin sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Dizinin Tv8 ekranlarında final yapmasının ardından tatile çıkan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından bombayı patlattı.
Verdiği röportajlarda dizi sürelerinin uzunluğundan yakınan Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin bölüm süresinin bundan sonra 50 dakikaya düşeceğini ve dijital platformda yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca Birsel, yeni bölümlerin ise sonbaharda yayınlanacağının müjdesini verdi.
Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşan Birsel, "Toplanıp, giyinip, saçları tarayıp İstanbul’a gelme, sete gidip dekordu kostümdü filandı toplantılar yapma, seyirciye güzel “jet-sosyetik” haberler verme zamanı." notunu düştü. Jet Sosyete severler ise, bu habere oldukça sevindi. Dizi, yeni sezonda Puhu TV'de yayınlanacak.
'Panik yok' demişti: Gülse Birsel son olarak Jet Sosyete hakkında "Jet Sosyete 'final' yazdığı için hüzün, acı, isyan duygularıyla dolu tweetler var. Panik yok, dizi bitmiyor. Tv8’deki final bu. Yeni sezonda başka adreste devam. Adres kablolu yayından seyredilen bir TV kanalı değil. Yakında öğreneceksiniz" demişti.