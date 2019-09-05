Gülse Birsel'den flaş Jet Sosyete açıklaması geldi Tv8'de final yapmıştı
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, geçtiğimiz Mayıs ayının başında Tv8 ekranlarında final yapan Jet Sosyete hakkında açıklama yaparak dizinin başlama tarihini duyurdu.
İlk olarak Star TV'de yayınlanan Jet Sosyete, düşük reytingler nedeniyle final yapmış ve Tv8'e geçmişti. Acun Ilıcalı'nın kanalında da aradığını bulamayan Gülse Birsel, bu sever televizyondan çekilme kararı almıştı.
Sosyal medya hesabını sıklıkla kullanan ünlü isim, geçtiğimiz Temmuz ayında ise setten bir kare paylaşarak Jet Sosyete'nin yeniden başlayacağını ve dijital bir platformda izlenebileceğinin müjdesini vermişti.
Ekim ayında dönüyor: Son olarak gittiği tatilden bir paylaşım yapan Gülse Birsel, Jet Sosyete hakkında son bilgiyi verdi. Birsel, setin bu hafta başlayacağını ve dizinin Ekim ayında dijital bir platformda yayınlanacağını duyurdu.
Yorum yağdı: Gülse Birsel'in o paylaşımının altına güzel yorumlar gelirken, kimileri de Jet Sosyete'nin Avrupa Yakası gibi tat vermediğini belirtti.