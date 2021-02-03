Gülse Birsel'den 'Boğaziçi' çağrısı: Ne olur bizim dengemizi bozmayınız

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı protestolar devam ederken siyasetçilerden sert mesajlar gelmeye başladı. Olaylar gittikçe alevlenirken Gülse Birsel, şair Turgut Uyar'ın 'Denge' şiirinden alıntı yaparak 'Ne olur bizim dengemizi bozmayınız' çağrısı yaptı.