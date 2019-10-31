Gülse Birsel özür dileyip apar topar Hürriyet Gazetesi'nden istifa etti!

Şu sıralar hem oyunculuğunu yaptığı hem de senaristliğini üstlendiği Jet Sosyete adlı internet dizisiyle uğraşan Gülse Birsel'den ani bir istifa kararı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birsel, okuyucularından özür dileyerek Hürriyet Gazetesi'nden istifa etti.