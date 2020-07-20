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Gülşah Saraçoğlu'nun çıplak gösteren mayosu olay oldu tepki yağdı

TV8 ekranlarında Doya Doya Moda yarışma programının sunucularından biri olan Gülşah Saraçoğlu giydiği mayo ile yok artık dedirtti. Ünlü modacının kendi tasarımı olan mayoya keşke hiç giymeseydin yorumları yapıldı. Peki eskiden çok kilolu olan ve mide küçültme ameliyatı olan Gülşah Saraçoğlu kimdir, yaşı kaç, evli mi?

Koronavirüs yasaklarının kalkması, tatil sezonunun başlaması ile soluğu sahil beldelerinde, deniz kenarlarında alan isimlerden biri de ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. Cesur tasarımları ile konuşulan Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu ise sosyal medyanın konusu oldu, yorum yağdı

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TV8 ekranlarında haftaiçi hergün yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan 38 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu'nun iç gösteren transparan mayosu günün konusu oldu. 

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İnstagram hesabından kendi tasarımı olan mayosuyla poz veren Gülşah Saraçoğlu'nun o halleri tepki çekti. 

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Gittiği tatil yerinden mayolu pozunu paylaşan Saraçoğlu takipçilerini şaşırttı. Ünlü modacı, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Saraçoğlu'na “Hiç giymeseydin", Üstüne para verseler giymem”, "Bu nasıl bir tasarım" gibi yorumlar yapıldı.

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