Gülşah Saraçoğlu'nun çıplak gösteren mayosu olay oldu tepki yağdı

Koronavirüs yasaklarının kalkması, tatil sezonunun başlaması ile soluğu sahil beldelerinde, deniz kenarlarında alan isimlerden biri de ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. Cesur tasarımları ile konuşulan Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu ise sosyal medyanın konusu oldu, yorum yağdı