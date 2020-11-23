Gülşah Saraçoğlu'ndan ve Ebru Polat'tan şoke eden tanıtım banyoda çektiler

Ebru Polat bir de Gülşah Saraçoğlu'na şu mesajı iletti:

"Gülşah'cım seni çok severim, bunu sen de biliyorsun. Ama konu şampuan ise son 8 ayda Türkiye'de en çok satan şampuan markası benim markam. Bunu güzel bir şekilde araştırabilirsiniz. Markamızı bu şekilde tanıtacaksak o zaman meydan okuyalım."