Gülşah Durbay evli mi eşi kimdir? Çifte diplomalı genç başkanın cenazesi...
MANİSA Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan gelen son dakika haber Türkiye'yi üzdü. 37 yaşındaki Gülşah Durbay, kanserle mücadelesini kaybetti. Göreve geldikten sonra kanser olduğunu öğrenen Gülşah Durbay, kemoterapi sürecinde bile başkanlık görevini aksatmadan sürdürmüştü. Şehzadeler İlçesi bugün başkanına veda ediyor. Belediye önündeki törenden sonra Gülşah Durbay'ın cenazesi Hatuniye Camii'nden kalkacak...
MANİSA Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi sebebiyle hayata veda etti. Gülşah Durbay belediye başkanlığı görevini sürdürürken aynı zamanda tedavi görüyordu. Gülşah Durbay geçen hafta entübe edilmişti. Dün akşam son nefesini veren Gülşah Durbay bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehzadeler Belediyesi önündeki törenin ardından genç başkanın cenaze namazı Hatuniye Camii'nde kılınacak. Gülşah Durbay, Manisa'nın Ferdi Zeyrek'in ardından kaybettiği ikinci başkan oldu. İşte Gülşah Durbay'ın cenaze programı ve hayatından bilinmeyen kesitler...
GÜLŞAH DURBAY 37 YAŞINDA YAŞAMA VEDA ETTİ
Gülşah Durbay kanser hastalığı ağırlaşınca 1 Aralık'ta Manisa Devlet Hastanesi'ne yatırılmıştı. Genç başkan yoğun bakıma alınmış 10 gün sonra da durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Dün ise son nefesini verdi.
GÜLŞAH DURBAY'IN CENAZE PROGRAMI
Gülşah Durbay için bugün saat 11.00’da Şehzadeler Belediyesi önünde resmi bir anma töreni gerçekleştiriliyor. Gülşah Durbay'ın cenazesi töreninin ardından Hatuniye Camii’ne götürülecek. Öğle namazını takiben Gülşah Durbay için cenaze namazı kılınacak. Hatuniye camiinin avlusu yeterli gelmeyeceği için namaz Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacaktır. Gülşah Durbay, Koldere Mezarlığı’na toprağa verilecek.
HASTANEDEKİ SON SÖZÜ...
Kanser tedavisi sürecinde başkanlık görevini aksatmayan Gülşah Durbay, kemoterapi sebebiyle saçları dökülünce başını kapatmıştı. Gülşah Durbay entübe edilmeden önce annesiyle bir aradaydı. Genç başkanın ziyaretine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de gelmişti. İşte o ziyarette söyledikleri Gülşah Durbay'ın son sözleri oldu. Lal Denizli'ye ve annesine dönüp, "“Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi…” demiş.