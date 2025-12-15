Gülşah Durbay evli mi eşi kimdir? Çifte diplomalı genç başkanın cenazesi...

HASTANEDEKİ SON SÖZÜ...

Kanser tedavisi sürecinde başkanlık görevini aksatmayan Gülşah Durbay, kemoterapi sebebiyle saçları dökülünce başını kapatmıştı. Gülşah Durbay entübe edilmeden önce annesiyle bir aradaydı. Genç başkanın ziyaretine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de gelmişti. İşte o ziyarette söyledikleri Gülşah Durbay'ın son sözleri oldu. Lal Denizli'ye ve annesine dönüp, "“Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi…” demiş.