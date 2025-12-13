BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  GÜNCEL

Gülşah Durbay entübe edildi: Hayati riski devam ediyor

Gülşah Durbay entübe edildi: Hayati riski devam ediyor

Kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada durumu ağırlaşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği açıklandı.

Abone ol

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği gelişmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Durbay’ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı
İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bakan Fidan'dan SDG'ye kritik uyarı: Silahla karşılık bulursun
Bakan Fidan'dan SDG'ye kritik uyarı: Silahla karşılık bulursun
Berkay Karakurt, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Berkay Karakurt, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Galatasaray'a Osimhen şoku! Cezalı duruma düştü
Galatasaray'a Osimhen şoku! Cezalı duruma düştü
Hamas: İsrail ateşkesi kasten baltalamaya çalışıyor
Hamas: İsrail ateşkesi kasten baltalamaya çalışıyor
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı
Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!
Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!