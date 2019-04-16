Gülperi'nin yıldızı Ece Sükan'dan sevgilisine: Aşkım beni ısıtır mısın
Ece Sükan, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Ece Sükan, gecenin ilerleyen saatlerinde hava soğuyunca Uğur Güven'den yardım istedi.
Show Tv'de yayınlanan Gülperi dizisinde Şeyma karakterine hayat veren Ece Sükan, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Sevgilisi Uğur Güven ve bir erkek arkadaşıyla yemek yiyen Sükan, gecenin ilerleyen saatlerinde hava soğuyunca Güven'den yardım istedi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Yakınındaki tüplü sobanın getirilmesini isteyen Ece Sükan, "Aşkım, üşüyorum. Beni ısıtır mısın?" dedi. Uğur Güven, mekan görevlilerini çağırıp tüplü sobayı masalarının başına getirtti.
Daha önce özel hayatıyla alakalı planlar yapmadığını belirten Sükan, ”Ben uzun vadeli planlar yapmam" şeklinde konuşmuştu.
ECE SÜKAN KİMDİR?: Ece Sükan, 1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır. Arslan Sükan adında 4 yaş büyük bir abisi vardır.