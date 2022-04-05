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Gülmekten soruyu cevaplayamadı! 'Her şeyi biliyoruz konuşmuyoruz' diyen Nihat Hatipoğlu olay oldu: Bu işleri biraz öğrendik

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan Nazan Alkıl, 'Kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu?' sorusuyla dikkat çekti. Hatipoğlu'nun 'Buna siz kontur mü diyorsunuz?' sorusu üzerine stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

Her yıl Ramazan ayında seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs salgınının azalmasıyla sınırlı sayıda konukla programına devam ediyor. Dün gerçekleşen yayında, programa katılan Nazan Alkıl, 'Kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu?' sorusunu sordu. Soru karşısında, "Sanıyorum kaşlarınız döküldüğü için böyle bir şey yaptırdınız. Buna siz kontur mü diyorsunuz? Bu işleri biraz öğrendik" demesi üzerine stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

Sözüne devam eden Hatipoğlu, "Hanımların hepsi güldüler. Konturu bildiğim için... 20 yıldır konuşuyorum. Konturu bilmezsem olmaz tabi... Her şeyi biliyoruz ama her şeyi konuşmuyoruz. Öyle bir huyumuz var. Herkesi tanıyoruz ama konuşmuyoruz. Şöyle dövme normal itibariyle haramdır. Abdest geçirmediği için değil. Hz. Peygamber fizikimiz üzerinde ileride yanlış anlaşılabilecek oynamaları hoş görmüyor. Ancak zaruri haller olabilir. Kadınların görüntüsü önemli. Hastalık geçirdi diyelim... Hanım efendinin aile saati için yaptığı bu kontur istisnai kabul edileceğine inanıyorum ben." şeklinde cevapladı.

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