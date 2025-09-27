BIST 11.378
Güllü'ye veda... Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye o isim de katıldı

Arabesk müziğin efsane ismi Güllü, geçtiğimiz gün evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki sanatçının cenazesi, Tuzla'da kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek feryat etti. Cenaze görüntüleri milyonların yüreğini burktu.

Güllü'ye veda... Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye o isim de katıldı - Resim: 1

 Güllü adıyla tanınan Gül Tut, milyonları yasa boğdu. Yalova'daki evinin balkonundan aşağı düşüp hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçının cenazesi, Tuzla'da kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. 

Güllü'ye veda... Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye o isim de katıldı - Resim: 2

Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Oğlu ise ayakta durmakta zorlandı.

Güllü'ye veda... Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye o isim de katıldı - Resim: 3

Cenazeden görüntülere ulaşıldı.

Güllü'ye veda... Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye o isim de katıldı - Resim: 4

2002 YILINDA BOŞANDIĞI EŞİ DE KATILDI

Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı. Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu. Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenazede kızı fenalık geçirdi.

