Güllü'ye veda... Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye o isim de katıldı
Arabesk müziğin efsane ismi Güllü, geçtiğimiz gün evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki sanatçının cenazesi, Tuzla'da kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek feryat etti. Cenaze görüntüleri milyonların yüreğini burktu.
Güllü adıyla tanınan Gül Tut, milyonları yasa boğdu. Yalova'daki evinin balkonundan aşağı düşüp hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçının cenazesi, Tuzla'da kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.
Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Oğlu ise ayakta durmakta zorlandı.
Cenazeden görüntülere ulaşıldı.
2002 YILINDA BOŞANDIĞI EŞİ DE KATILDI
Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı. Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu. Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenazede kızı fenalık geçirdi.