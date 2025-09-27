Güllü'ye veda... Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye o isim de katıldı

2002 YILINDA BOŞANDIĞI EŞİ DE KATILDI

Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı. Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu. Törene yakınları ile sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Cenazede kızı fenalık geçirdi.