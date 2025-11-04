BIST 11.060
Güllü'nün şüpheli ölümünde kriminal raporu ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde kriminal raporu ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada, olay yerinden alınan numuneler kriminal laboratuvarında incelendi.

Güllü'nün şüpheli ölümünde kriminal raporu ortaya çıktı - Resim: 1

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Güllü'nün şüpheli ölümünde kriminal raporu ortaya çıktı - Resim: 2

Soruşturma kapsamında olay günü Tut'un düştüğü zeminin kaygan olmasından kaynaklı zemindeki parkelerden alınan numuneler Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

Güllü'nün şüpheli ölümünde kriminal raporu ortaya çıktı - Resim: 3

Burada yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, alınan örneklerde parkeleri kayganlaştırılabilecek herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtilerek, "Laboratuvarımız imkanları ile yapılan inceleme ve analizlerde, 1 ve 2 numaralı svap numunelerinde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmamıştır." ifadelesi kullanıldı.

Güllü'nün şüpheli ölümünde kriminal raporu ortaya çıktı - Resim: 4

Güvenlik kamera görüntüsü inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce kriminal inceleme için Bursa ve Ankara'ya gönderilen olay anında görüntü ve ses alan güvenlik kamera görüntüleri, ayrıca incelenmek üzere TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderildi.

