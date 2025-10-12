Güllü'nün son görüntüsü ortaya çıktı! Çocukları ilk kez konuştu: 'O ne lan!' diye...
Türkiye'nin gündemini sarsan şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Güllü'nün kızı "Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi. Güllü'nün oğlu Yağız Gülter ise, "Gece 01.00 civarında ablam aradı. Telefonda sadece çığlık atıyordu.'Annem öldü diyorlar!' diye bağırdı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün doğrudan takibiyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Gece saat 01.30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntülerine Sabah ulaştı.
Görüntülerde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görülüyor.
Salonda sehpa üzerinde alkol şişeleri görülürken, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise şarkıyı ayakta söylediği görülüyor.